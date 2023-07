Journées européennes du patrimoine chez les pompiers Caserne du commandant Gouzé Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Journées européennes du patrimoine chez les pompiers 16 et 17 septembre Caserne du commandant Gouzé

Cette année, le musée vous propose deux thèmes:

– L’histoire des cadets aux écoles JSP, avec la participation des écoles de Blain et Clisson. Démonstrations, à 11h, 15h et 17h, le samedi et le dimanche.

– Vous pourez découvrir une exposition sur les bombardements de Nantes du 16 et 23 septembre 1943. Vous y découverez des photos inédites sur plaque de verre et un film monté par l’équipe du musée d’images de 1943.

Le musée occupe une partie du site historique de l'ancienne communauté des Pères de Saint-Clément (1670-1791). Ce lieu connaitra ensuite de multiples affectations, caserne militaire, prison, hospice militaire et enfin couvent des Ursulines.(1806-1907) Suite à loi de séparation des biens de l'Eglise et de l'Etat de 1905, les lieux sont mis en vente. Les sapeurs-pompiers en prennent possession en avril 1913.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Frédéric Coune