Feu d’artifice à Plateau d’Hauteville Caserne des pompiers Plateau d’Hauteville, 14 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

La municipalité d’Hauteville organise un feu d’Artifice en ce 14 juillet pour clôturer cette journée du passage du Tour de France !.

2023-07-14 22:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Caserne des pompiers Hauteville-Lompnes

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The municipality of Hauteville is organizing a fireworks display on July 14 to close the day of the Tour de France!

El 14 de julio, el ayuntamiento de Hauteville organiza un espectáculo de fuegos artificiales para clausurar el Tour de Francia

Die Gemeinde Hauteville organisiert an diesem 14. Juli ein Feuerwerk, um den Tag, an dem die Tour de France vorbeikommt, abzuschließen!

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Bugey