Bal des pompiers Caserne des pompiers, 13 juillet 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le traditionnel bal des pompiers de Ouistreham fait son grand retour cet été ! De nombreuses animations pour toute la famille sont au programme.

A 21h, départ de la retraite aux flambeaux jusqu’à la plage où un feu d’artifices sera tiré à 23h..

2023-07-13 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Caserne des pompiers Rue de Colleville

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Ouistreham’s traditional firemen’s ball is back again this summer! There’s plenty of entertainment for all the family.

At 9pm, the torchlight procession starts down to the beach, where a fireworks display will take place at 11pm.

Este verano vuelve el tradicional baile de los bomberos de Ouistreham Habrá diversión para toda la familia.

A las 21:00, la procesión de antorchas comienza en la playa, donde a las 23:00 se lanzarán fuegos artificiales.

Der traditionelle Feuerwehrball von Ouistreham feiert diesen Sommer sein Comeback! Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen für die ganze Familie.

Um 21 Uhr startet der Fackelzug bis zum Strand, wo um 23 Uhr ein Feuerwerk gezündet wird.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité