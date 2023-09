Randonnée pédestre Caserne des Pompiers Magnet, 30 septembre 2023, Magnet.

Magnet,Allier

Randonnées organisées par l’Amicale des anciens sapeurs pompiers de MAGNET. Plusieurs parcours possibles 8, 13 ou 20km à pied ou en VTT, accessibles à toute la famille..

2023-09-30 08:30:00 fin : 2023-09-30 14:00:00. .

Caserne des Pompiers Site Antoine Labaye

Magnet 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Walks organized by the Amicale des anciens sapeurs pompiers de MAGNET. Several routes available: 8, 13 or 20km on foot or mountain bike, accessible to the whole family.

Paseos organizados por la Amicale des anciens sapeurs pompiers de MAGNET. Una selección de paseos a pie o en bicicleta de montaña de 8, 13 o 20 km, aptos para toda la familia.

Wanderungen, die vom Freundeskreis der ehemaligen Feuerwehrleute von MAGNET organisiert werden. Mehrere mögliche Strecken 8, 13 oder 20 km zu Fuß oder mit dem Mountainbike, zugänglich für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-09-18 par Vichy Destinations