Téléthon caserne des Pompiers Dunières, 2 décembre 2023, Dunières.

Dunières,Haute-Loire

caserne à partir de 10h repas tripes saucisses.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

caserne des Pompiers

Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



fire station from 10 a.m. tripe and sausage meal

parque de bomberos a partir de las 10h comida de callos y salchichas

kaserne ab 10 Uhr Kuttelfleischessen Würstchen

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon