Traversée du Val d’Europe : Egide – Saint-Germain-sur-Morin Samedi 8 juillet, 21h00 Caserne des pompiers de Saint-Germain-sur-Morin

En juillet, File7 part au-devant de nouveaux espaces, arpentant les communes du Val d’Europe à travers une série de concerts dans toute l’agglomération. L’occasion de mettre en lumière des lieux du quotidien, si essentiels. L’occasion de découvrir des artistes talentueux, au plus près de chez soi. Ces concerts seront tous augmentés d’une animation, en lien avec les associations, les centres de loisirs et/ou les services jeunesse des différentes communes, de façon à enclencher à chaque fois un rebond, un échange, une émotion.

Et si la mélancolie de nos nuits vous appelait à danser… Danser la solitude d’un retour de soirée tôt le matin, des premiers éclats d’un amour disparu, d’une vie qui peut paraître foutue pour foutue… C’est dans les eaux troubles de l’entre deux, de la dualité et de l’ambivalence qu’Egide s’inscrit en tant que groupe d’electro pop parisien dans une symbiose organique et synthétique. Quand les sens se mélangent et se répondent, la chaleur blanche de la lune embrasse avec passion le goût doux-amer d’une marche solitaire. Electro pop ne rimant pas forcément avec boite à rythme, sur scène Egide est aussi accompagné de son batteur Elie, avec lequel ils jouent depuis plusieurs mois. Egide est un nom lourd de sens : à l’origine proposé par un ami ayant quitté le groupe, il marque aujourd’hui la promesse des musiciens d’atteindre cette vie artistique et musicale ensemble coûte que coûte.

Concert proposé dans le cadre de l’Été Culturel 2023 en partenariat avec Val d’Europe Agglomération et la mairie de St-Germain-sur-Morin

Caserne des pompiers de Saint-Germain-sur-Morin 1 rue de la Grande Couture 77860 Saint-Germain-sur-Morin Saint-Germain-sur-Morin 77860 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T21:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:30:00+02:00

