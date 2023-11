Initiation aux gestes de premiers secours Caserne des pompiers Châteauvillain Châteauvillain Catégories d’Évènement: Châteauvillain

Haute-Marne Initiation aux gestes de premiers secours Caserne des pompiers Châteauvillain Châteauvillain, 18 novembre 2023, Châteauvillain. Initiation aux gestes de premiers secours Samedi 18 novembre, 14h00 Caserne des pompiers Châteauvillain Sur inscription, gratuit pour les adhérents, 2€ par personne pour les non-adhérents Cette fois nous avons souhaité mettre en avant la santé et la sécurité des petits comme des grands en vous proposant une initiation aux gestes de premiers secours en partenariat avec les sapeurs pompiers de Châteauvillain.

Cet atelier aura lieu le samedi 18 novembre à 14h. Pour cela nous vous donnons rendez-vous à la caserne des pompiers de Châteauvillain, sur la route de Pont-la-Ville.

Nous attirons votre attention sur le fait que cet atelier est exceptionnellement réservé aux adultes. Caserne des pompiers Châteauvillain Châteauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « association.lesperluette@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Châteauvillain, Haute-Marne Autres Lieu Caserne des pompiers Châteauvillain Adresse Châteauvillain Ville Châteauvillain Departement Haute-Marne Lieu Ville Caserne des pompiers Châteauvillain Châteauvillain latitude longitude 48.039773;4.908226

Caserne des pompiers Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauvillain/