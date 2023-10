Sainte Barbes-Pompiers Caserne des Pompiers AIRE SUR LA LYS Catégorie d’Évènement: Aire-sur-la-Lys Sainte Barbes-Pompiers Caserne des Pompiers AIRE SUR LA LYS, 2 décembre 2023, AIRE SUR LA LYS. Sainte Barbes-Pompiers Samedi 2 décembre, 14h45 Caserne des Pompiers Cérémonie annuelle des Pompiers

Rassemblement à 14h45 à la caserne des pompiers en Tenue Officielle.

Fin de la cérémonie vers 15h45. Caserne des Pompiers 6 ter boulevard des alliés , 62120 AIRE SUR LA LYS AIRE SUR LA LYS

