Chalon-sur-Saône Caserne Carnot Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Caserne Carnot – Base pétrolière interarmées Caserne Carnot Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Caserne Carnot – Base pétrolière interarmées Caserne Carnot, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Caserne Carnot – Base pétrolière interarmées

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Caserne Carnot

La salle du souvenir de la base pétrolière interarmées présente l’historique du service des essences des armées (SEA) de sa création à nos jours à travers des scènes reconstituant différentes phases. La visite sera commentée par un intervenant. En extérieur, la BPIA présentera un véhicule pétrolier militaire, projetable en opérations extérieures. **A noter** : Visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Gratuit | Pièce d’identité, masque et pass sanitaire obligatoires | Visites sur réservation obligatoire auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 avant le vendredi 17 septembre 2021 à 13H|Respect des protocoles sanitaires en vigueur

Salle du souvenir et présentation statique de véhicule pétrolier militaire. Caserne Carnot 73 avenue de Paris – 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Caserne Carnot Adresse 73 avenue de Paris - 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Caserne Carnot Chalon-sur-Saône