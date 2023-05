Visites guidées au Centre des archives du personnel militaire Caserne Bernadotte, 16 septembre 2023, Pau.

Visites guidées au Centre des archives du personnel militaire 16 et 17 septembre Caserne Bernadotte Gratuit. Entrée libre. Inscriptions sur place.

Venez découvrir les compétences particulières qui font la richesse du Centre des archives du personnel militaire (CAPM) et rencontrer ces agents au service de la mémoire de notre Nation.

Pour assurer ses missions de centre d’archives : la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives du personnel militaire, le CAPM s’appuie sur des savoir-faire, métiers et professions spécifiques qui permettent la préservation, l’entretien et la transmission de ce patrimoine écrit unique.

A l’occasion des portes ouvertes de la caserne Bernadotte, le visiteur organise sa visite librement parmi cinq ateliers présentant les missions et métiers du CAPM.

Trois visites guidées de l’intérieur des bâtiments sont simultanément proposées toutes les heures pour assister aux ateliers suivants :

– magasins d’archives ;

– conservation des archives ;

– dispositifs de consultation d’archives.

Parallèlement, deux ateliers en accès libre permettent au visiteur de s’informer sur les documents conservés au CAPM et le traitement des demandes de recherche adressées au centre.

Enfin, un atelier jeune public invite les visiteurs entre 3 et 16 ans à découvrir les archives de façon ludique.

Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©CAPM