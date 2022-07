Visite commentée de l’exposition « La construction de la caserne Bernadotte » Caserne Bernadotte Pau Catégories d’évènement: Pau

Visite commentée de l'exposition « La construction de la caserne Bernadotte » 17 et 18 septembre Caserne Bernadotte

Gratuit. Entrée libre.

Laissez-vous guider par notre conférencier et découvrez, en textes et en images, les 50 années de chantier nécessaires à la construction de la caserne Bernadotte. handicap moteur;handicap visuel mi;vi Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire. Laissez-vous guider par notre conférencier et découvrez, en textes et en images, les 50 années de chantier nécessaires à la construction de la caserne Bernadotte. Dès 1807, la ville de Pau, souhaite accueillir une garnison permanente par la construction d’un casernement, pour les troupes françaises en provenance d’Espagne, puis pour les troupes anglaises qui occupent la région à la fin de l’Empire. C’est en 1815 que le choix de l’emplacement de la future caserne se porte sur un terrain libre, propriété de la ville, occupé jadis par les jardins du roi de Navarre. Situé sur un immense plateau, l’emplacement permet d’envisager un vaste terrain d’exercices et de manoeuvres. C’est ainsi que débute le chantier de construction de la caserne Bernadotte, qui durera près de 50 ans. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la caserne Bernadotte vous ouvre ses portes ! Laissez-vous guider par notre conférencier et son récit foisonnant d’anecdotes sur l’histoire de ce bâtiment emblématique de la place Verdun à travers une exposition de 10 panneaux richement illustrés par de nombreux documents d’archives.

