La Maison du Père Noël Casemate Rocroi, 2 décembre 2023, Rocroi.

Rocroi,Ardennes

places limitées, un système de réservation a été mis en place afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.> l’heure approximative (créneaux tous les 30 minutes)MODES de RÉSERVATIONS : 06.98.96.95.24 (SMS de préférence)par mail : plumedeco@hotmail.fr.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

Casemate

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



as places are limited, a booking system has been set up to welcome you in the best conditions.> approximate time (slots every 30 minutes)BOOKING METHODS: 06.98.96.95.24 (SMS preferred)by e-mail: plumedeco@hotmail.fr

como las plazas son limitadas, se ha establecido un sistema de reservas para garantizarle una acogida en las mejores condiciones.> hora aproximada (franjas horarias cada 30 minutos)FORMAS DE RESERVA: 06.98.96.95.24 (SMS preferentemente)por correo electrónico: plumedeco@hotmail.fr

da die Plätze begrenzt sind, wurde ein Reservierungssystem eingerichtet, um Sie unter den besten Bedingungen begrüßen zu können.> die ungefähre Uhrzeit (Slots alle 30 Minuten)RESERVIERUNGSMODEN: 06.98.96.95.24 (SMS bevorzugt)per E-Mail: plumedeco@hotmail.fr

Mise à jour le 2023-08-18 par Ardennes Tourisme