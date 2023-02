Exposition SABLE VERT à la Casemate Comte d’Antibes Casemate Comte Antibes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Exposition SABLE VERT à la Casemate Comte d’Antibes Casemate Comte, 1 avril 2023, Antibes. Exposition SABLE VERT à la Casemate Comte d’Antibes 1 et 2 avril Casemate Comte Bijoux minimalistes et des suspensions décoratives en verre dépoli ramassé sur les plages de la Côte d’Azur. Casemate Comte Boulevard d’Aguillon – 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Par ma marque SABLE VERT, je fabrique de objets de décoration et des bijoux épurés, avec du verre dépoli des plages méditerranéennes. Artisane d’Art, mes créations s’inscrivent dans une démarche d’artisanat local écoresponsable et de recyclage des déchets marins, pour des objets uniques qui ont du sens et une histoire. Les bijoux et décorations sont conçus et réalisés à la main dans mon atelier d’Antibes. J’ai la volonté de sublimer cette matière, son histoire, ses formes plus ou moins brutes, sa temporalité. Les bijoux sont créés dans un style contemporain, épuré pour se concentrer sur l’essentiel : le verre. Les suspensions mobiles sont conçues en mettant en lien le bois flotté et le verre. L’accord de ces 2 matériaux ramassés sur les mêmes plages et qui n’ont en commun que la mer. Un concentré de poésie et de savoir-faire qui ravira la clientèle antiboise en recherche d’un cadeau original et local. À venir découvrir du 1er au 30 avril 2023 en Exposition temporaire à la Casemate Comte, boulevard d’Aguillon à Antibes.

