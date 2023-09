Cet évènement est passé Rallye photo à la Case Marine à Terre Sainte Case marine Saint-Pierre Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre Rallye photo à la Case Marine à Terre Sainte Case marine Saint-Pierre, 17 septembre 2023, Saint-Pierre. Rallye photo à la Case Marine à Terre Sainte Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Case marine Renseignements au 0262 01 13 84 ou au 0262 61 28 48 Rallye Photo par l’association AFEMAR Case marine 26, rue Amiral Lacaze, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262 01 13 84 https://afemar.webnode.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T09:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

Cliché Facebook AFEMAR DR

Lieu
Case marine

Adresse
26, rue Amiral Lacaze, 97410

Ville
Saint-Pierre

latitude longitude
-21.342507;55.480162

