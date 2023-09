Cet évènement est passé Exposition « Terre sainte Lontan » Case marine Saint-Pierre Catégorie d’Évènement: Saint-Pierre Exposition « Terre sainte Lontan » Case marine Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre. Exposition « Terre sainte Lontan » 16 et 17 septembre Case marine Entrée libre, renseignements au 0262 32 62 18 « Terre Sainte lontan » Exposition par l’AFEMAR Case marine 26, rue Amiral Lacaze, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262 01 13 84 https://afemar.webnode.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

16 septembre 2023: 07:00:00 – 14:00:00

17 septembre 2023: 07:00:00 – 14:00:00

Saint-Pierre
Case marine
26, rue Amiral Lacaze, 97410

