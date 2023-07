Dans les bois / Cie Artra Case de Dos d’Âne Dos d’Ane, 11 octobre 2023, Dos d'Ane.

Dans les bois / Cie Artra Mercredi 11 octobre, 16h00 Case de Dos d’Âne Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Programmation dans le cadre du festival TAM TAM

—

Cie ARTRA (Belgique )

Musique et marionnettes

Durée : 40 min – Public : Dès 5 ans

Résumé :

Une balade sensorielle et poétique commence dans les bois, guidée par les sons d’un violoncelle. Au coin d’un arbre ou d’une feuille, nous y rencontrons un cerf, une coccinelle, un renard, un papillon et d’autres habitants…

Les dimensions se mélangent, le minuscule devient géant, le vent nous emporte alors nous chantons ! L’enfant est invité dans une bulle imaginaire que nous explorons en douceur.

Spectacle destiné aux tout-petits et au tout-public, sans paroles, pour une comédienne, une violoncelliste et dix marionnettes. Une succession de moments poétiques reliés par un fil.

Distribution :

Mise en scène : Charlotte Bouriez

Interprétation et manipulation marionnettes : Charlotte Bouriez

Interprétation et violoncelle : Hanna Kölbel

Construction marionnettes : Polina Borisova

MENTIONS LÉGALES :

Le centre culturel des Chiroux (Liège), le théâtre des Doms (Avignon FR), la Fabrique de théâtre (Frameries), la Chambre d’eau (Le Favril, FR), le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Tournai), L’an vert (Liège), Les jeunesses Musicales de Belgique et la province de Liège, le Fédération Wallonie-Bruxelles (WBI), la Province de Liège.

Plus d’infos : https://tamtam.re/evenement-tamtam/dans-les-bois/

—-

Site de la compagnie : https://www.charlottebouriez.com/dans-les-bois

BANDE ANNONCE : https://www.youtube.com/watch?v=kLRucO193kc

————————

Le spectacle « Dans les bois » est également présenté dans une version pour les petits de 1 à 3 ans (25 min) , en partenariat avec la CAF de La Réunion .

Samedi 30 septembre à 10H et 15H à la Cité des Arts (St Denis)

Mercredi 11 octobre 10H au Case de Dos d’Âne (La Possession)

Case de Dos d’Âne 21 Rue du Père Lucien Courteaud 97419 La Possession Dos d’Ane 97419 La Réunion [{« link »: « https://tamtam.re/ »}, {« link »: « https://tamtam.re/evenement-tamtam/dans-les-bois/ »}, {« link »: « https://www.charlottebouriez.com/dans-les-bois »}, {« data »: {« author »: « Artra Asbl », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans les bois, un spectacle destinu00e9 aux tout-petits pour une comu00e9dienne, une violoncelliste et dix marionnettes.nnu00ab Au son du violoncelle, commence une balade sensorielle et pou00e9tique dans les bois. Au coin du2019un arbre ou du2019une feuille, nous y rencontrons cerf, coccinelle, renard, papillon et autres habitants. Les dimensions se mu00e9langent, le minuscule devient gu00e9ant, le vent nous emporte alors nous chantons et lu2019enfant est invitu00e9 dans une bulle imaginaire que nous explorons en douceur. u00bbnnnLu2019u00e9quipe de cru00e9ation:nCharlotte Bouriez, comu00e9dienne u2013 chanteuse – compositricenHanna Ku00f6lbel, violoncelliste nDavy Weber, scu00e9nographienPolina Borisova, constructrice de marionnettesnPierre Tual, regard extu00e9rieur nJuliette Colmant, choru00e9graphie et mise en mouvement des corps. nnSarah Wu00e9ry, Compositrice n nPru00e9sentation de la compagnie ARTRA asbl ) :nnARTRA est un collectif du2019artistes belges issus des domaines de la musique, de la danse, des arts plastiques et du thu00e9u00e2tre. En plus ou moins grande formation, leur du00e9sir est de promouvoir le langage artistique u00e0 travers lu2019interdisciplinaritu00e9 : que les couleurs, les mots, les gestes et les sons se ru00e9pondent. Dans les bois est un projet portu00e9 par la comu00e9dienne-chanteuse Charlotte Bouriez et la violoncelliste Hanna Ku00f6lbel.nnnNos Partenaires :nAvec le soutien de Lu2019an vert asbl (Liu00e8ge), La ville de Liu00e8ge, la Fabrique de thu00e9u00e2tre (Frameries) et la Chambre du2019eau (Le Favril, France)nSite web : https://www.charlottebouriez.com/dans-les-bois/ », « type »: « video », « title »: « DANS LES BOIS Musique et Marionnettes -Trailer de cru00e9ation juillet 2021 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kLRucO193kc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=kLRucO193kc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC-UcUZIjq6LIHCwT0Rw3euQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=kLRucO193kc »}, {« link »: « https://tamtam.re/evenement-tamtam/dans-les-bois-version-courte/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T14:40:00+02:00

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T14:40:00+02:00

©E. Plumer