Banawassi, la malice / Cie Stratagème Mercredi 4 octobre, 14h30 Case de Dos d’Âne Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Programmation dans le cadre du festival TAM TAM

Cie Stratagème (Mayotte)**

Théâtre et marionnette**

Durée : 55 min – Public : Dès 6 ans

Résumé :

On n’attrape pas Banawassi car il a l’art de prendre ses adversaires à leurs propres pièges ! L’avidité, la cupidité et la méchanceté n’ont pas de prise sur lui.

Quand Banawassi, qui vit pauvrement avec sa grand-mère, se baisse pour ramasser un grain de riz dans les balayures… il se redresse Roi d’une terre d’abondance.

Distribution :

Adaptation libre d’un conte des îles de la Lune « Pousse joli petit grain » de Salim Hatubou.

Adaptation et mise en scène : Jean Claude Leportier

Comédiens et marionnettistes : Soumette Ahmed et Thomas Breant

Création des marionnettes et costumes : Catherine Kremer

Photos : Marion Joly

Mentions légales :

Coproduction : ARLL (agence régionale du livre et de la lecture de Mayotte)

Soutiens : DAC Mayotte, Ministère des Outre-mer, Ministère de la Culture, MJC de Kani-Kéli, CCAC-MAVUNA, compagnie Coatimundi et Nextez Solution.

Accueil en résidence : Centre Réalto à Chateaurenard chez Coatimundi, La MJC de Kani-Kéli.

Toutes les infos : https://tamtam.re/evenement-tamtam/banawassi-la-malice/

Site de la compagnie : https://www.theatre-stratageme.fr

BANDE ANNONCE : https://youtu.be/HCDq8iIEEWQ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T12:30:00+02:00 – 2023-10-04T13:25:00+02:00

@ Marion Joly