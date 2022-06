Cascino Trio Marseille 2e Arrondissement, 3 septembre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Cascino Trio

17 Rue Des Muettes Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

2022-09-03 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-03

Roll’Studio 17 Rue Des Muettes

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

15 15 Après nous avoir emmenés vers des terres lointaines, le Cascino Trio nous plonge au cœur des émotions et des sensations avec une nouvelle création : From the Inside Out.



Si on y retrouve les couleurs des musiques du monde, au détour d’une phrase ou d’une transe entêtante, le voyage se veut plus intérieur, plus suggestif, le choix d’une esthétique résolument jazz se fait sentir dès les premières notes. Les mélodies sont là, l’écriture est affûtée, précise, et la signature harmonique reste reconnaissable à chaque instant.

Du sourire à la mélancolie, de la gravité à l’exubérance, Inside Out, c’est l’impulsion qui surgit, s’emballe, s’exhibe sans pudeur ni raison, puis se dissipe en laissant le souffle court ou un sentiment de plénitude candide.



Une expérience sensorielle et imaginaire orchestrée par le trio avec force et générosité.

Rendez-vous samedi 3 septembre au Roll’Studio avec Cascino Trio.

http://www.rollstudio.fr/index.php?pages/Concert

