Cascadeuses, d’Elena Avdija Auditorium Rennes, dimanche 10 mars 2024.

Événement des Champs Libres Dimanche 10 mars, 14h30 1

Du 2024-03-10 14:30 au 2024-03-10 16:30.

Virginie, Petra et Estelle sont des cascadeuses. Elles se font renverser par des voitures ou frapper par des maris violents et des gangsters, souvent à plusieurs reprises. Mais leur métier tant aimé ne les a pas préparées aux biais des rôles et de la violence à l’écran.Public averti.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine