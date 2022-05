Cascadeurs hells drivers danglade à Martigues Martigues, 13 mai 2022, Martigues.

Cascadeurs hells drivers danglade à Martigues Martigues

2022-05-13 – 2022-05-13

Martigues Bouches-du-Rhône

Venez découvrir 1h30 de show professionnel de la seule et unique team Danglade. moto freestyle, des actions automobiles, des actions feux, la voitures transformers et le camion américain transformers, la véritable voiture Flash McQueen, NEW 2022 Monster trucks de compétition (USA) pulvérisant des voitures …

Cascadeurs hells drivers danglade show à Martigues pour un spectacle de cascades et de voltiges.

info@martigues-tourisme.com +33 6 15 28 68 75

Martigues

