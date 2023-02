CASCADEUR REVENANT !POC!, 18 mars 2023, ALFORTVILLE.

CASCADEUR REVENANT !POC!. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Le Toboggan présente (1/L-R-20-6692-3/ L-R-20-6694) en accord avec Decibels Productions et Parachute : ce spectacle. Révélé en 2011 avec son premier album The Human Octopus à la pop étoffée et aérienne, l’artiste au casque étoilé revient avec Revenant, un nouvel opus sous le signe de la renaissance. Consacré en 2014 avec la Victoire de La Musique de l’album électronique pour Ghost Surfer, Cascadeur n’avait pas sorti d’album depuis 2018, même si les amateurs auront peut-être reconnu ses notes de piano mélancolique dans la série Netflix Lupin. Tapi dans l’ombre, il met son talent pour la mélodie cinématographique au service du petit et grand écran depuis plusieurs années : de Laurent Tuel à Éric Toledano et Olivier Nakache (Le sens de la fête), en passant par des bandes annonces pour Michel Gondry. Il revient cependant sur scène en 2022 avec son nouvel album Revenant et dans des prestations à l’image de sa musique : envoûtantes ! Pour une meilleure gestion des PMR veuillez contacter la billetterie au 04.72.93.30.14 Cascadeur Cascadeur

!POC! ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

Pour une meilleure gestion des PMR veuillez contacter la billetterie au 04.72.93.30.14

Votre billet est ici