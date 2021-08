Saint-Agathon Saint-Agathon Côtes-d'Armor, Saint-Agathon Cascadeur moore spectacle de monster truck Saint-Agathon Saint-Agathon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Agathon

Cascadeur moore spectacle de monster truck Saint-Agathon, 15 août 2021, Saint-Agathon. Cascadeur moore spectacle de monster truck 2021-08-15 20:00:00 – 2021-08-18 21:30:00 Hippodrome 3 Place du Bel Orme

Saint-Agathon Côtes d’Armor Saint-Agathon Les cascadeur moore seront installés à Guingamp hippodrome de Saint-Agathon

pour vous faire découvrir 1h30 de show mécanique avec leurs Monster Truck un spectacle à ne pas manquer pour tous les amateurs de sensations fortes et d’adrénaline. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du spectacle mesure sanitaires à l’intérieur de l’établissement débarrasse vielles voiture pour détruire l’or du show mécanique Moorecascadeurs@gmail.com +33 7 50 40 43 93 Les cascadeur moore seront installés à Guingamp hippodrome de Saint-Agathon

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Agathon Autres Lieu Saint-Agathon Adresse Hippodrome 3 Place du Bel Orme Ville Saint-Agathon lieuville 48.5504#-3.10767