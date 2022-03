Cascadeur + Danube Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cascadeur + Danube Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 28 avril 2022, Nantes. 2022-04-28

Horaire : 20:30

Gratuit : non Carte Stereolux 12.00€Prévente 16.60€ Si ce pianiste messin, auteur-compositeur-interprète, avance masqué ou affublé d’un casque étoilé, c’est parce que la notion de mystère fait partie intégrante de sa musique. Une électro-pop lyrique aux mélodies fuselées propice au décollage. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/cascadeur-danube

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Cascadeur + Danube Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-04-28 was last modified: by Cascadeur + Danube Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 28 avril 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique