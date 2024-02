Cascade en courts l’Amour toujours Centre-Ville de Jonquières Martigues, mercredi 14 février 2024.

Cascade en courts l’Amour toujours Centre-Ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Le cinéma La cascade, en partenariat avec l’Agence du court métrage vous proposent une sélection de 4 films à l’approche de la Saint-Valentin, qui nous parlent de rencontres, du trac des premières fois et de passion dévorante.

Cinéphiles, néophytes, venez partager votre amour du cinéma, après la projection, autour d’une collation.



– « Pin Pon ». Baptiste Drapeau, France, 2022, 17’.

Avec Louise Coldefy , Xavier Debeir Lacaille.

Ce soir, pour le bal du 14 juillet, trois amis ont la brillante idée de se déguiser en pompiers pour draguer des filles. Mais leur projet prend une toute autre tournure…



– Mon p’tit papa. Mahaut Adam. France, 2022, 18’.

Avec Mahaut Adam, Martin Jauvat.

La main dans le sac ! Quand son petit copain la surprend en plein rencard avec un homme de 50 ans, Mira ne voit qu’une seule solution, le faire passer pour son père.



– Malaisant. Louise Condemi, France, 2022, 11’.

Avec Sidi Mejai, Mélodie Adda.

À 23 ans, Esther, asociale, angoissée et encore vierge vient d’accepter un deuxième «date» avec Roméo et évidemment…elle appréhende !



– Boucan. Salomé Da Souza, France, 2023, 25’.

Avec Marylou Cabanel, Rodrigue Toledo.

Johannes et Gabin sont jeunes, sont cousins et sont amoureux l’un de l’autre leur histoire se passe dans le Sud de la France. EUR.

Centre-Ville de Jonquières 35 cours du 4 septembre

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cinemalacascade@cinemartigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 16:00:00

fin : 2024-02-14



