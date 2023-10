Inspecteur Toutou CASC Grazac Catégories d’Évènement: Grazac

Haute-Loire Inspecteur Toutou CASC Grazac, 27 octobre 2023, Grazac. Grazac,Haute-Loire La compagnie Nemetum théâtre vous présente son spectacle « Inspecteur Toutou »..

2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

CASC Gymnase

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Nemetum theater company presents its show « Inspecteur Toutou ». La compañía de teatro Nemetum presenta su espectáculo « Inspecteur Toutou ». Die Theatergruppe Nemetum théâtre präsentiert ihr Stück « Inspektor Toutou ». Mise à jour le 2023-10-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire Détails Catégories d’Évènement: Grazac, Haute-Loire Autres Lieu CASC Adresse CASC Gymnase Ville Grazac Departement Haute-Loire Lieu Ville CASC Grazac latitude longitude 45.187084;4.18201

CASC Grazac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grazac/