Casagrande + Wilfried Co-plateau MANUFACTURE CHANSON, 24 mai 2023, PARIS.

Casagrande + Wilfried Co-plateau MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 20:30 (2023-05-24 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE CASAGRANDE « Heureux d’être triste ». Cette formule lapidaire pourrait correspondre à ce que Casagrande, alias Nicolas Contant, parvient à faire passer au travers de ses chansons. S’il s’agit de mélancolie derrière chacune des mélodies, en sous-couche de chacun des mots choisis, il est cependant inutile de s’attendre à un énième album dépressif. Non et mille fois non : Casagrande distribue plutôt des cartes postales d’un paysage émotionnel certes rempli de doute, mais aussi, et surtout, de joie. Crédit photo : Mike Ibrahim ********** WILFRIED Wilfried, fils de François Corbier – trublion du petit écran dont la barbe rousse, les yeux rieurs et la guitare auront marqués toute une génération de jeunes téléspectateurs – revisite l’univers paternel foisonnant et éclectique pour se créer un répertoire où se mêlent textes oubliés et inédits. Une balade en chansons, tantôt tendres, tantôt drôles, engagées, absurdes et poétiques, à des années lumières des émissions pour enfants. Crédit photo Nicolas Roussier / Graphisme Wilfried Roux

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

