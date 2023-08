Kermesse Cas’activités La Chaise-Dieu, 2 septembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Kermesse organisée par l’association Cas’activités dans la cour de l’école au Village de la Tour avec buvette, châteaux gonflables, jeux en bois et joute gonflable..

2023-09-02 10:30:00 fin : 2023-09-02 . .

Cas’activités Cour de l’école

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Kermesse organized by the Cas’activités association in the school playground at Village de la Tour, with refreshments, bouncy castles, wooden games and inflatable jousting.

Feria organizada por la asociación Cas’activités en el patio del colegio Village de la Tour, con refrescos, castillos hinchables, juegos de madera y justas hinchables.

Vom Verein Cas’activités organisierte Kirmes auf dem Schulhof im Village de la Tour mit Getränkestand, Hüpfburgen, Holzspielen und aufblasbarem Joch.

