Casablanca Drivers • Cheers / Supersonic (Free entry)

Date et horaire exacts : Le lundi 8 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

CASABLANCA DRIVERS

(Punch Drunk PoP – Paris, FR)

Presque deux ans après la sortie de leur troisième et dernier Ep “Menu Best of” les Casablanca Drivers sortent enfin leur premier album “Super Adventure Club”, le 20/11/2020.

Leurs mélodies sont nées sur la côte ouest de la Corse, avant que le groupe ne s’installe à Paris. Réunis sous le nom Casablanca Drivers, Nicolas Paoletti (guitare/chant), Alexandre Diani (guitare/chant), Sébastien Santucci (claviers) et David Asso’olo a la basse ont choisi avec le nom du groupe de rendre hommage au premier long-métrage de Maurice Barthélémy.

Après avoir sorti 3 EP’s “2002Pizza”, “Donde Estoy” et “Menu Best Of” et tourné aux États-Unis, Mexique et Royaume-Uni, ils reviennent avec un nouvel album “Super Adventure Club”.

Dans ce nouvel opus le groupe explore des nouveaux horizons en s’inspirant de la Disco Sénégalaise ou encore du Rap Texan… Le but étant de faire danser et transpirer son public de bonheur. Composé à New York, enregistré dans le Berry avec Max Baby (Holy Oysters, Gussstave). L’album Super Adventure Club a été co-mixé par James Ireland (Pond) et Marcus Linon puis masterisé par Marcus Linon au studio Greasy Records.

CHEERS

(Pop rock – À l’Ancienne Records – Paris, FR)

Désordre pop noise aux mélodies aériennes et hypnotiques, invoquant pêle-mêle des influences allant de Deerhunter à Oasis, en passant par maître Burt B. ou Midland, les chansons qu’écrivent CHEERS rappellent un après midi gueule de bois chez mamie, entre canapé molletonné et bruyant mal de tête.

Les 3 influences : Midland, Burt Bacharrach, The Carpenters

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

