Square Labadie, le dimanche 18 juillet à 18:00

Casa Zelinda Duo Mezzo-soprano/ Accordéon Muriel Tomao, Mezzosoprano / Solange Baron, accordéonniste Zelinda, c’est un peu notre grand-mère à tous, celle qu’on a eue, celle qu’on rêve d’avoir, la mienne, la vôtre, la sua… ». Ce récit autour de l’immigration italienne au début du XXe siècle nous entraîne dans un voyage humain et musical d’un temps qui nous parle encore. De Naples à Marseille en passant par Buenos Aires, Muriel et Solange nous content l’histoire rocambolesque de Zelinda et de toutes les traditions culinaires et musicales qu’elle rencontre. Un voyage musical empli de saveurs méditerranéennes. Attention : il n’y aura pas de chaises Pensez à apporter de quoi vous asseoir : coussins, serviettes, pliants, chaises feront l’affaire.

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Square Labadie Square labadie 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-07-18T18:00:00 2021-07-18T19:30:00

