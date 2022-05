Casa Zelinda – Concert, 31 mai 2022, .

Casa Zelinda – Concert

2022-05-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-31 20:30:00 20:30:00

“Zelinda, c’est un peu notre grand-mère à tous, celle qu’on a eue, celle qu’on rêve d’avoir, la mienne, la vôtre, la sua… “. Ce récit autour de l’immigration italienne au début du XXe siècle nous entraîne dans un voyage humain et musical d’un temps qui nous parle encore. De Naples à Marseille en passant par Buenos Aires, l’histoire rocambolesque de Zelinda et de toutes les traditions culinaires et musicales qu’elle rencontre nous est contée à travers les plus beaux chants du répertoire italien, magnifiquement interprétés par Muriel Tomao. De vibrato en tremolo, on est transportés, on se régale de les entendre et on en redemande. Un programme aux saveurs méditerranéennes où se mêlent nostalgie et joie de vivre !



Durée : 1h – Tout public à partir de 8 ans

Gratuit sur réservation à reservations.archives@departement13.fr ; pour vous inscrire, merci d’indiquer dans votre mail le titre de la programmation à laquelle vous souhaitez participer, le nombre de places souhaitées, un nom de réservation et un numéro de téléphone.

Écrit par Muriel Tomao. Chant lyrique, Muriel Tomao et accordéon, Solange Baron.

