Le sens de l’eau Casa Rural « Casa Chin » Arties, 10 juillet 2023, Arties.

Le sens de l’eau 10 – 14 juillet Casa Rural « Casa Chin » Coût réel du séjour 437 €/jeunes/séjour, reste à charge famille entre 10€ et 80€

Depuis septembre 2022, nous travaillons avec un groupe de jeunes collégiens, et lors de nos différentes sorties avec eux, nous avons constaté chez eux un réel enthousiasme pour les activités sportives. Il reste cependant, à travailler encore les aspects de la vie en collectivité. Pour beaucoup ce sera une première expérience de séjour collectif. Par la pratique d’activités sportives et culturelles, nous espérons leur donner la possibilité de découvrir de nouvelles passions et de s’ouvrir à de nouvelles expériences enrichissantes.

Notre projet « Le sens de l’eau » se déroulera donc en plusieurs étapes et aura une visée environnementale et sportive :

Mai-juin 2023 :

– Une sensibilisation sur l’importance de préserver l’environnement. Celle-ci se fera en partenariat avec des associations telles que Surf insertion, et les films du Pangolin. Cette première étape a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur l’impact de nos actions sur la nature et de leur donner les ressources nécessaires pour devenir des acteurs du changement. Le groupe va nettoyer une plage ou une forêt et souhaiterai réaliser une vidéo. Ces temps pourront leur apporter une meilleure compréhension des enjeux actuels et les amener à adopter des comportements plus responsables.

Juillet 2023 :

– Dans un second temps, nous souhaitons leur proposer un séjour dans les Pyrénées axé sur les sports d’eau vive et la découverte de l’environnement montagneux. Cette étape sera réalisée en partenariat avec l’association Ecocène, spécialisée dans les actions environnementales. Le groupe pourra ainsi découvrir les richesses naturelles des Pyrénées tout en pratiquant des activités sportives (Hydrospeed, canyoning, rafting, …). Ce séjour permettra aux jeunes d’une part de sortir de leurs environnements habituels, mais aussi de mieux appréhender la vie en communauté, le respect de la nature et des autres personnes ainsi qu’une gestion de leurs émotions.

Modalités de mise en œuvre :

– Rencontre et échange avec le groupe (avril 2023)

– Atelier avec Les films du Pangolin et surf insertion, 7 séances (Mai – juin – septembre 2023)

– Atelier sur l’environnement avec surf insertion, 1 à 2 séances (juin-juillet 2023)

– Réunion d’information en présences des jeunes et de leurs parents (juillet 2023)

– Départ en séjour 1ère semaine des vacances (juillet 2023)

– La restitution de l’action « Le sens de l’eau » en présence des jeunes, des parents et des partenaires. (septembre – octobre 2023).

Casa Rural « Casa Chin » Carrèr Major, 32a, 25539 Betrén Arties 25539 Lérida Catalogne

Pyrénées sports d’eau-vive