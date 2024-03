Casa Domani, un jardin sensé, c’est Insensé ! Casa Domani Manosque, vendredi 31 mai 2024.

les 5 sens dans tous les sens !

installations, parcours rétinien, olfactif, dégustations, modelage, …

L'association Art et Nature, est située à Casa Domani, un jardin dans les collines de la Thomassine à Manosque. Depuis 60 ans cette année, ce jardin a été poétiquement orchestré de diverses plantes, des artistes s'y sont fait découverts dont le non moins célébre Fiorio, et abrite aujourd'hui une collection de peintures et de sculptures. Un atelier de céramique est en cours, ainsi que de nouveaux projets de Land Art et d'Art Environnemental .

