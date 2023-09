Cet évènement est passé Visite chasse au trésor, l’évasion d’Argelès Casa de l’Albera – Maison du patrimoine Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

Pyrénées-Orientales Visite chasse au trésor, l’évasion d’Argelès Casa de l’Albera – Maison du patrimoine Argelès-sur-Mer, 16 septembre 2023, Argelès-sur-Mer. Visite chasse au trésor, l’évasion d’Argelès 16 et 17 septembre Casa de l’Albera – Maison du patrimoine Gratuit. Sur inscription. Public famille, particulièrement adaptée aux enfants de 7 à 11 ans. La visite se déroule dans le village historique d’Argelès. À l’aide des noms des rues, vous allez suivre les préparatifs imaginaires d’un soldat qui souhaite s’enfuir. Nous retracerons son parcours de l’intérieur vers l’extérieur de la cité. Tout au long de la promenade, des éléments historiques authentiques sont intégrés au discours pour créer une promenade qui mêle réalité et imaginaire. Un carnet de jeu sera remis en début de visite afin de prendre des notes et d’essayer d’ouvrir le « coffre au trésor » du soldat. Casa de l’Albera – Maison du patrimoine 4 place des Castellans, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 81 42 74 http://www.argeles-sur-mer.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 81 42 74 »}] La Casa de l’Albera ou Maison du patrimoine, est un centre d’interprétation qui présente le massif de l’Albera et ses richesses. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

