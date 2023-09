Cet évènement est passé Découvrir Argelès et le massif de l’Albera à travers l’histoire, la culture et le savoir-faire Casa de l’Albera – Maison du patrimoine Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

Découvrir Argelès et le massif de l'Albera à travers l'histoire, la culture et le savoir-faire 16 et 17 septembre Casa de l'Albera – Maison du patrimoine Argelès-sur-Mer, 16 septembre 2023, Argelès-sur-Mer. Découvrir Argelès et le massif de l'Albera à travers l'histoire, la culture et le savoir-faire 16 et 17 septembre Casa de l'Albera – Maison du patrimoine Gratuit. Entrée libre. Visite libre de la Casa de l'Albera, avec son exposition permanente sur le massif de l'Albera et ses deux expositions temporaires sur la gastronomie catalane et sur la naissance du tourisme balnéaire. Casa de l'Albera – Maison du patrimoine 4 place des Castellans, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 81 42 74 http://www.argeles-sur-mer.com La Casa de l'Albera ou Maison du patrimoine, est un centre d'interprétation qui présente le massif de l'Albera et ses richesses. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

