Séjour Destination Minorque du 23 au 27 octobre 2023 Casa de Colonies Es Banyul, Ciutadella Citadelle, 23 octobre 2023, Citadelle.

Nous souhaitons partir découvrir l’Ile, sa richesse naturelle, et L’histoire de Minorque. De plus, pour la plupart d’entre nous, ce sera un premier voyage à la MVC hors du territoire Français. Nous aimerions découvrir aussi la culture locale, et rencontrer d’autres jeunes sur place. C’est pour cela que nous allons essayer de nous mettre en relation avec une structure jeunesse là-bas. L’Île de Minorque étant la mieux préservée, nous allons mettre en place des actions autour de l’environnement locale, et verrons si nous pourrions en faire également avec les jeunes que nous souhaiterions rencontrer là-bas, autour d’un Trash Tag Challenge. La barrière de la langue sera à anticiper, nous essaierons de palier à cela à l’aide de jeux / jeux de société assez intuitifs pour favoriser ces échanges.

Nous souhaiterions pouvoir, grâce à ce projet, visiter des sites archéologiques, découvrir des villes et villages typiques en VTT, aller à la plage et rencontrer et partager des temps avec d’autres jeunes locaux.

Participation des jeunes : Recherches internet : hébergements, transports, alimentation, documents obligatoires, activités sur place. Recherches de financement : élaboration du budget du séjour, recherche de partenaires financiers , réflexion sur des actions de cofinancement à mettre en place.

Organisation et menée de réunion d’informations auprès des familles. Modalité d’accompagnement des jeunes : Accompagnement par l’animateur Jeunesse de l’Espace Passerelle sur la méthodologie de projet, l’élaboration du budget, l’aide à la mise en place d’actions de cofinancements, de recherche de financements, l’aide à la mise en place de la réunion d’information.

Séjour à Minorque du 23 au 27 Octobre.

Lundi 23/10

Départ de la MVC à 6h30

Avion : Bilbao / Port Mahon Location des minibus

Courses

Arrivée sur l’hébergement

Balade jusqu’à la plage de Sant Saura

Mardi 24/10 Visite de la Naveta d’Es Tudons

Visite de Ciutadella

Pique-nique en ville

Rencontre et jeux avec des jeunes locaux

Courses Veillée quiz musicalillée jeux de société

Mercredi 25/10

Randonnée au canyon d’Algendar

Pique-nique

Musée Binissues

Et Plage de Cala Pregonda

Repas au restaurant à Ciutadella Viste de Ciutadella by night

Jeudi 26/10

Visite de Mahon

Pique-nique en ville Visite du petit village de pêcheurs de BInibeca

Parc Naturel de S’Albufera des Grau

Rangement et nettoyage de l’auberge

Repas à l’auberge

Vendredi 27/10

Départ de l’auberge à 6h

Vol de retour Mahon / Bilbao

Retour à Bayonne prévu vers 13h30

Bilan partagé à chaud avec parents et jeunes

Casa de Colonies Es Banyul, Ciutadella 07769 Ciutadella de Menorca, Illes Balears Citadelle 07769 Minorque Îles Baléares

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T06:30:00+02:00 – 2023-10-23T07:00:00+02:00

2023-10-27T16:30:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

Ciutadella Algendar