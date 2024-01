Duo Sotos Tsogkas & Chrysanthi Vasileiou Casa Consolat Marseille, samedi 27 janvier 2024.

Duo Sotos Tsogkas & Chrysanthi Vasileiou ♫rebetiko♫ Samedi 27 janvier, 21h30 Casa Consolat Prix libre (conseillé 8€)

Début : 2024-01-27T21:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-27T21:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

Soirée Concert 27 janvier: Rebetiko!

Avec un formidable Duo avec Sotos Tsogkas et Chrysanthi Vasileiou, qui ramènent Athènes à Marseille le temps d’une soirée où ils joueront le répertoire du rebetiko des années 30 à 50.

Sotos Tsogkas est né et a grandi à Nea Artaki, en Eubée. Il commence à jouer du bouzouki dès son plus jeune âge et à l’âge de 16 ans, il fait de sa passion pour cet instrument un métier. Il déménage à Athènes en 2012 où il joue chaque semaine dans plusieurs formations de rebétiko et de laïka. Il a notamment joué au cours de ces dernières années avec les chanteuses Melina Kana et Ioulia Karapataki.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013612660134

Chrysanthi Vasileiou a été bercée au son du rebetiko. Son père, lui-même chanteur, tenait jusqu’en 2014 le célèbre « Rebetiki Istoria » à Exarcheia où elle a pu entendre jouer certains des plus grands rébètes durant son enfance. C’est ainsi que lui vient le goût de la musique, vers l’âge de 4 ans. Elle commence par apprendre le violon et le piano et reproduit ensuite au bouzouki et à la guitare les chansons qu’elle entend jouer le soir au Rebetiki Istoria. À 17 ans elle commence à jouer elle-même dans les tavernes d’Athènes où elle se produit aujourd’hui encore plusieurs fois par semaine.

https://www.facebook.com/chrysanthi.vassiliou

Bar et restauration dès 19h30

Concert 21h30

PAF / Prix libre conseillé 8 euros

