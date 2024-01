El Social Loop Casa Consolat Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

El Social Loop ♫♫♫ Vendredi 26 janvier, 21h30 Casa Consolat Prix libre à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T21:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T21:30:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Le percussionniste Cubain Yoandy San Martin vient enflammer la Casa Consolat !

Issu des plus grandes écoles de musique de Cuba, il est également le percussionniste des plus grandes têtes d’affiches de son pays natal et des artistes internationaux

Tombé amoureux de la France il y a 10 ans, il y a posé ses valises et est devenu, peu à peu, un musicien incontournable au sein des groupes latinos de la région.

Il décide alors de partir à la recherche de son propre univers accompagné des ses amis : Tito Belén aux percussions, Marek Eichler à la basse et Alvaro Figueroa à la guitare et à la voix.

El « Social Loop « c’est un subtil mélange entre tradition et nouveauté. Vous découvrirez du son traditionnel cubain à l’international cha cha cha, en passant par de la Salsa ou du Funk latino, du Grooves, du Hip Hop Reggaeton et les nouvelles tendances électroniques!

C’est une expérience rythmique et dansante avec une énergie endiablée qui ne vous laissera pas le temps de vous asseoir deux secondes !

Prenez votre partenaire y a Gozaar

Concert à 21H30 PAF Prix libre 5/10 euros

ET RAPPEL/ Première partie de soirée:

A 19H

Nous accueillons le spectacle de clown Les Amours de Gabrielle de la Cie Epopteia / avec Edith. cf : https://fb.me/e/41pqJruhZ

_____________________________________________________________

