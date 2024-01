Piel Canela Casa Consolat Marseille, vendredi 19 janvier 2024.

Piel Canela ♫♫♫ Vendredi 19 janvier, 21h30 Casa Consolat Prix libre à partir de 5€

Piel Canela : la traduction : Peau « couleur cannelle ». Entre flamenco et Amérique latine.

C’est une musique vivante, vibrante aux sonorités chaleureuses et festives qui nous transporte sur les rives de la Méditerranée et en Amérique Latine.

Piel Canela explore et revisite avec une passion communicative les rumbas, cumbias, boléros, et palos flamencos. Une énergie et une vrai sensibilité au service d’une musique volcanique qui ne laisse personne indifférent.

Elisabet Gomez– chanteuse

Germain Chaperon- guitariste

Paul Guigou – cajon flamenco

François Escojido- piano/ accordéon

Marek Eilcher- basse

Yoandy San Martin Trujillo- percusion latina

Concert 21h30

Bar/restauration dès 19h30

Paf concert : prix libre conseillé 5/10€.

