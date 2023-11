Carte blanche à La Sincopada Casa Consolat Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

Carte blanche à La Sincopada Vendredi 3 novembre, 21h00 Casa Consolat Prix libre (5€ conseillé)

Vendredi 3 novembre

Encontro musical : Trio Consolacão + Scene ouverte

La casa consolat laisse carte blanche à La Sincopada pour une soirée de partage et dégustation musicale et bien sûr culinaire avec les bons petits plats de la Casa !!

Du bon son Brésilien pour commencer la soirée avec le Trio Consolacão et leurs invités qui vous interpréteront avec muito balanço e amor un mélange des meilleurs Sambas, Choros et Forros, avant d’ouvrir l’espace à celles et ceux qui voudront se joindre à eux pour une inoubliable roda… Une soirée qui promet d’être riche en surprises et en ravissement des sens !

Trio Consolacão

@Seba Yahia: Guitare 7 cordes – Chant

Felipe : Flauta et percussions

Bargelinho do Pandeiro : Pandeiro – Chant

A partir de 19h30, Bar et petite restauration

Entrée adhésion à prix libre

21h, PAF CONCERT: Prix libre conseillé 5 euros

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

