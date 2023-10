Naràda Casa Consolat Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Naràda Vendredi 13 octobre, 21h30 Casa Consolat

Musique du Sud de l’Italie, tarantelles féministes, chants ouvriers et de lutte populaires méditerranéennes, à danser et à écouter

La Naràda est une figure mythique des contes populaires calabrais, dans le Sud Italie: une femme aux pieds d’âne qui habitait le lit des torrents et qui ne manquait pas l’occasion de tromper les hommes et les femmes qui la rencontraient. On disait aux enfants de respecter les règles ou la Naràda allait les manger!

La Naràda, qui vit dans un monde liminal, enchanté et parfois dangereux, représente pour nous les figures féminines réelles qui ont existé un peu partout dans le monde, en tant qu’herboristes, sorcières, femmes célibataires indépendantes, porteuses de beauté et de sagesse populaire, condamnées, abusées réprimées et tuées par l’Église et les sociétés patriarcales au cours des siècles.

Pour cette raison, liminals comme la Naràda, nous voulons honorer les traditions musicales du sud de l’Italie, mais à la lumière de notre monde réel actuel et des thèmes qui nous tiennent à cœur en clé féministe, antimatrimoniale et antipatronale.

_____________________________________________________________

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T21:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

