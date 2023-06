MAZHAR Casa Consolat Marseille, 17 juin 2023, Marseille.

MAZHAR Samedi 17 juin, 20h30 Casa Consolat 7€ conseillés / Adhésion à prix libre

Une soirée chaleureuse, avec deux musiciennes qui nous partagent une expérience poétique des répertoires du Proche-Orient. De la Turquie à la Syrie en passant par la Grèce.

MAZHAR – musiques du Levant

Des tambours qui chantent sous les doigts, des rythmes-territoires avec leur manière particulière de couler. Une voix qui danse entre les notes comme le mouvement du danseur entre chaque pas, et les cordes d’un luth qui résonnent dans le ventre du noyer de Gulhané. Ici les langues sont d’abord poésie, les chants témoignages d’humanité, et l’improvisation une chance de se laisser traverser par la beauté du monde.

Instagram: https://www.instagram.com/mazhar_duet/

Dés 19h30, un dîner made in Casa Consolat sera disponible.

Menu en fourchette de prix

Infos pratiques :

Bar à partir de 19h

1 Rue Consolat, 13001 Marseille

PAF* : 7€ conseillés

Adhésion à prix libre

Instagram : https://www.instagram.com/lacasaconsolat/

Réservations : 1rueconsolat@gmail.com

*participation aux frais des artistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:30:00+02:00

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T22:30:00+02:00