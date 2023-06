Vino Y Se Fue Casa Consolat Marseille, 10 juin 2023, Marseille.

Vino Y Se Fue Samedi 10 juin, 21h30 Casa Consolat 5€

Concert Live Cumbia.

Vino y se Fué est une bande tropicale-latine avec une identité unique. Un mélange de Cumbia et de rythme très dansants.

Ces musiciens puisent leurs influences musicales et sonores dans les standards de Cumbia colombienne et celle du Pérou, la Chicha !

Au menu : Cumbia Sabrosa, Impros Hip hop, riffs de guitares psychédéliques et lignes de basse bien lourdes pour vous dans un état second.

Les 4 musiciens originaires du Venezuela, Équateur, et d’Argentine sont bien connus de la scène Cumbia Marseillaise et sont prêts à vous faire voyager Pa’ bailar y gozar !!

Roberto : chant et saxo

Eduardo : basse , chant

Juan : guitare , chant

Mello : percussion et chant

Alors regarde la vidéo et viens bouger avec nous !!

https://youtu.be/EfRiO7KLE0M

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T21:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

2023-06-10T21:30:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00