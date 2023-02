Automne et Perry Casa Consolat Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “mailto:1rueconsolat@gmail.com”}] Samedi 25 février, soirée en compagnie de deux groupes pour une proposition colorée d’influence musicale !

AUTOMNE Lajeat et PERRY Léopard :

La violoncelliste Automne et le guitariste de son groupe éponyme, Perry, feront leurs chansons, avec des références des traditions françaises et américaines, en acoustique, mais avec un esprit très Rock and Roll, accompagnés par l’accordéoniste Hubert de Leusse et le clarinettiste Nicolas Laurent.

4utomne.bandcamp.com

perryleopard.bandcamp.com

Les 3 Frangins :

Une fusion orientale made in Marseille.

Dés 19h30, un dîner made in Casa Consolat sera disponible avec un choix d’assiette et options végétariennes

Menu en fourchette de prix Infos pratiques :

Bar à partir de 19h

1 Rue Consolat, 13001 Marseille

PAF* : 5€ conseillés

Adhésion à prix libre

Instagram : https://www.instagram.com/lacasaconsolat/

Réservations : 1rueconsolat@gmail.com

*participation aux frais des artistes

