PIEL CANELA Vendredi 20 janvier, 20h00 Casa Consolat

♫Rumba Flamenca-fusion♫

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

PIEL CANELA 5tet !!!!

//CONCERT // Rumba Flamenca-fusion

Concert 21h

MARSEILLE / BARCELONE / CARACAS

Mescla latina sauce andalouse

Piel Canela, c’est une musique vivante, vibrante aux sonorités chaleureuses et festives qui nous transporte sur les rives de la Méditerranée et en Amérique Latine.

On suit les yeux fermés la belle voix chaude d’Elisabeth Gomez, chanteuse lumineuse et inspirée, qui puise dans sa double nationalité, espagnole et colombienne, pour construire avec ses musiciens l’univers artistique et l’identité du groupe.

Piel Canela explore et revisite avec une passion communicative les rumbas, cumbias, boléros, et palos flamencos. Une énergie et une vrai sensibilité au service d’une musique volcanique qui ne laisse personne indifférent.

Elisabet Gomez – chant, percussions

Germain Chaperon – guitare, chant

Marek Eichler – basse

François Escojido – accordéon

Paulo Guigou – percussions, choeurs

http://pielcanelatrio.weebly.com



