Repas d’agneau, soirée de soutien, concert Flamencorros Vendredi 25 novembre, 17h00 Casa Consolat

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Typhenn et Antoine sont éleveurs de brebis dans une ferme des Alpes de Haute Provence, entre la Durance, les lavandes et les collines. Ce mois-ci, ils viennent à Marseille non seulement pour vendre de l’agneau, mais aussi pour apporter du soutien à différents collectifs et associations qui répondent à leurs valeurs… La Casa Consolat est heureuse de les accueillir pour un repas de soutien 100% agneau-plus-que-bio !

Venez découvrir ou retrouver :

– La Sarriette – Laines : les fameuses chaussettes, couettes et compagnie de l’asso qu’ils ont fondée en 2015 https://www.lasarriette-laine.com/

– Saouach : Plantes en Peau … Sarah proposera toutes ses recettes de soin à base de ses récoltes https://www.saouach.fr/

– le mensuel CQFD présentera son journal, proposera des abonnements, infos et bouquins en plus de la caisse de soutien mise en place pour eux.. Ils ont besoin d’un coup de pouce, on fonce ! https://cqfd-journal.org/

Le tout sera couronné d’un délicieux REPAS D’AGNEAU, concocté par les équipes de la Casa Consolat, et dont les bénéfices iront renforcer les réseaux de solidarité de l’Association des Usagers de la PADA (Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile), leurs actions concernant notamment le camion collectif qui fait des MARAUDES SOLIDAIRES et des distributions de nourritures pour les exil-ées…*

Et enfin, un CONCERT Flamenco/World Fusion, avec « Los Flamencorros » from Barcelona

Beau programme non ?!

Venez venez veneeeezzz !

* Le camion, c’est un super Sprinter, qui vient en soutien à des personnes, des lieux et des collectifs en lutte. Depuis plus d’un an, à Marseille, il sert aux récups, maraudes et distributions alimentaires, ainsi qu’à déménager les affaires de personnes expulsées. Il approvisionne aussi en bouffe et matos des évènements, des cantines, des fêtes, et vient en soutien à des lieux en lutte, notamment à la frontière. Le camion est un fervent anticapitaliste, mais comme vous, il a parfois besoin d’un peu thunes dans sa poche pour rouler sereinement.(assurance, essence, amendes…)



