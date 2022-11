Un lundi en DANSE et MUSIQUE – Orient/maghreb Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Un lundi en DANSE et MUSIQUE – Orient/maghreb Casa Consolat, 21 novembre 2022, Marseille. Un lundi en DANSE et MUSIQUE – Orient/maghreb Lundi 21 novembre, 19h00 Casa Consolat ♫♫♫ Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur MARSEILLE/ ORIENT MAGHREB MÉDITERRANÉE

Soirée en 2 temps: Atelier danse » le bassin dans tous ses états » avec Karine Ghalmi, apéro musique live style « algerian roots musique » avec Farid Belayat, Samir Mohellebi, Amine Jebali

2022-11-21T19:00:00+01:00

2022-11-21T21:30:00+01:00 photo: Ramzy Bensaadi

