Nova Troba est né de l’imaginaire d’Annie Maltinti pour le choix des textes – en occitan et en portugais – et la sensibilité polyphonique, et de Gil Aniorte Paz pour la musique et la réalisation.

Ces chansons s’inscrivent dans les musiques du monde et tissent un lien singulier entre Marseille et Recife, entre l’Occitanie et le Pernambouco. Les textes rassemblés et adaptés par Annie Maltinti proviennent de textes du poète Robert Lafont en langue occitane et d’une adaptation de quatrains de troubadours – littérature Cordel – des différents états du Brésil en langue portugaise.

Rythmes du Brésil et poésie occitane, la musique de Nova Troba se veut poétique, populaire et rythmée ; les voix d’Annie et de Gil se cherchent, dialoguent et se croisent en de savantes harmonies vocales et instrumentales : guitare 12 cordes, harmonium, zabumba et, pandeiro complètent cet instrumentarium.

Ils sont rejoints dans cette aventure par un grand percussionniste du

Pernambuco, Guga Santos de passage en France, membre du quarteto

Olinda, compagnon de scène de Mestre Luiz Paixão et de Renata Rosa. Il commence à tourner en Europe à l’âge de 15 ans.

Nova Troba propose un univers de compositions qui tantôt embarque le public vers la danse dans une approche festive et enjouée, tantôt impose une écoute souveraine, empreinte d’émotion.

