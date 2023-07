Cueca chilena Casa Colorada Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Cueca chilena Casa Colorada Marseille, 21 juillet 2023, Marseille. Cueca chilena Vendredi 21 juillet, 20h00 Casa Colorada 5€ Recital « Transiciones »

Tiene una duración de una hora y media en la que se entrelazan el repertorio original de Josi con una fina selección de repertorio de cueca tradicional chilena. El recita contará, además, con la participación de Pablo Trova, autor y compositor chileno, residente en Francia hace diez años.

El recital incluye proyecciones que complementan la música de Josi.

PROGRAMA:

Obertura a cargo de Pablo Trova (presenta a Josi), 10 minutos

Primer Bloque a cargo de Josi (acompaña Pablo), 30 minutos

Interludio Pablo, repertorio original, 20 minutos

Segundo bloque de Josi (finaliza junto a Pablo), 30 minutos

_____________________________________________________________

Casa Colorada 76 rue Consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

