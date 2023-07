La guinguette de la casa bella casa bella Baziège Catégories d’Évènement: Baziège

Haute-Garonne La guinguette de la casa bella casa bella Baziège, 6 juillet 2023, Baziège. La guinguette de la casa bella 6 juillet – 10 août, les jeudis casa bella Nouveau concept à Baziège ! GRAND OPENING le 6 juillet, avec Jeff Matsone ? pour lancer la saison ! La Casa Bella s’est refait une beauté et vous accueille dans sa toute nouvelle Guinguette ⛱ Guirlandes chaleureuses, tapas, pizzas et cocktails? vous attendent pour de belles soirées d’été ! Vous pouvez dès à présent réserver en ligne sur notre site : www.pizzeriacasabella.fr (https://www.pizzeriacasabella.fr) Ou par téléphone au : 05 61 45 75 31 Nous avons hâte de vous recevoir ? #guiguette #guinguettetoulouse #summer #drinks #restauran

36 rue des saules 31450 baziege Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

2023-07-06T19:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Baziège, Haute-Garonne

