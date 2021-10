Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Cas comme Camille Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Cas comme Camille Médiathèque Grand M, 10 septembre 2020, Toulouse. Cas comme Camille

Médiathèque Grand M, le jeudi 10 septembre 2020 à 14:30

Camille, femme de chambre dans un hôtel, travaille et vit avec un handicap qu'elle doit dissimuler au quotidien. La séance sera suivie d'échanges en présence du réalisateur. Inscription au 05 81 91 79 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-10T14:30:00 2020-09-10T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse